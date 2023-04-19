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Теракт в Кирьят-Арба: пострадавшей девочке проведут операцию на голове
19.04.2023 15:35 Алина Груднева

Теракт в Кирьят-Арба: пострадавшей девочке проведут операцию на голове

Пострадавшей в результате теракта в ноябре 2022 года в Кирьят-Арба Тамар Аарон завтра проведут операцию на голове.

Семья 14-летней девочки-подростка призвала граждан помолиться за ее выздоровлениеНира.

Тамар была ранена пулей в голову во время прогулки со своей сестрой. Она потеряла сознание и была доставлена в медицинский центр "Хадасса Эйн Керем". Там пострадавшая перенесла первую операцию, которая спасла ей жизнь.

Из реанимации девочку перевели в педиатрическое отделение, когда ее состояние стабилизировалось.
 

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