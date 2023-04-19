



Теракт в Кирьят-Арба: пострадавшей девочке проведут операцию на голове

Пострадавшей в результате теракта в ноябре 2022 года в Кирьят-Арба Тамар Аарон завтра проведут операцию на голове.



Семья 14-летней девочки-подростка призвала граждан помолиться за ее выздоровлениеНира.



Тамар была ранена пулей в голову во время прогулки со своей сестрой. Она потеряла сознание и была доставлена в медицинский центр "Хадасса Эйн Керем". Там пострадавшая перенесла первую операцию, которая спасла ей жизнь.



Из реанимации девочку перевели в педиатрическое отделение, когда ее состояние стабилизировалось.

