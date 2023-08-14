



Теракт в Иране: по меньшей мере 2 человека погибли

В иранском городе Шираз произошел теракт вблизи мавзолея Шах-Черах. Неизвестный открыл огонь по людям, пока известно о по меньшей мере двух погибших. Об этом сообщает иранское издание IRNA.



"Нападение, которое произошло поздно вечером в воскресенье, было направлено на храм Шах-Чераг, расположенный в центре Шираза", – говорится в сообщении.



Отмечается, что по предварительным данным, двое террористов попытались проникнуть в мавзолей через ворота Баб аль-Махди, открыв огонь по людям.

По данным издания, один из нападавших задержан, другой находится в розыске.



В результате нападения несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Также существует возможность того, что число погибших может возрасти.