



Теракт в Иерусалиме: состояние пострадавших улучшилось

Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме сообщила об улучшении состояния двух пострадавших, которые были тяжело ранены в ходе теракта в Старом Городе.



В больнице заявили, что жизням пострадавших теперь ничего не угрожает.



Одной из раненых является женщина, которая на момент происшествия была беременной. Врачи провели ей кесарево сечение. В больнице сообщили, что состояние недоношенного ребенка также стабилизировалось и улучшается.



Кроме этого, в больнице "Хадасса Эйн-Керем" лежит 20-летний молодой человек, получивший ранения в руку и шею. Еще один пострадавший, 19-летний молодой человек с ранением в плечо, был госпитализирован в "Хадасса Хар Ха-Цофим".