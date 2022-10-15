



"Теракт" на полигоне в Белгородской области: мобилизованные открыли огонь

В Белгородской области на территории воинской части произошла стрельба. По неофициальным данным, несколько мобилизованных открыли огонь по сослуживцам. Между ними мог возникнуть конфликт на религиозной основе.



По предварительной информации, 11 человек убито, еще 15 ранено.



В Минобороны РФ уже прокомментировали случившееся, назвав инцидент терактом.



Главное из сказанного МО РФ:



— двумя гражданами одной из стран СНГ "совершен террористический акт";

— на занятиях с добровольцами "террористы" обстреляли личный состав подразделения;

— в результате "теракта" на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь;

— ответным огнем "двое террористов" на полигоне уничтожены, на месте "теракта" работают правоохранительные органы.

