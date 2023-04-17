



Теракт на перекрестке Гуш Эцион: подробности

36-летний мужчина, который был ранен в результате теракта на перекрестке Гуш Эцион, был направлен в травматологическое отделение больницы "Хадасса Эйн-Керем". У него ножевое ранение верхней части туловища, в настоящее время его состояние стабильное, он в полном сознании.



Совершившая нападение террористка ранена в бедро, ее состояние средней тяжести.



Представитель ЦАХАЛа сообщил, что в ходе нападения на перекрестке Гуш Эцион террористка нанесла ножевое ранение гражданину Израиля. Находившиеся там бойцы "Гивати" открыли по ней огонь.



Нападавшая идентифицирована как Фатьма Шахин (33 года) из лагеря беженцев Дехейша.