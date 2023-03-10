Теракт на Дизенгоф: десятки пришли помолиться
Вечером, 10 марта, десятки людей пришли на место вчерашнего теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
На такую акцию израильтяне пришли, чтобы помолиться за выздоровление троих раненых в нападении.
Как сообщил ранее директор больницы "Ихилов" Рони Гамзо, состояние тяжелораненых пациентов улучшилось.
Мужчина, который был в критическом состоянии после атаки, сегодня пришел в себя. Пуля попала ему в позвоночник.
מאות בני אדם נושאים תפילה המונית בזירת הפיגוע שאירע אמש בתל אביב@sharonidan pic.twitter.com/NDMnl9qx2t— כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2023