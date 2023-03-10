



Теракт на Дизенгоф: десятки пришли помолиться

Вечером, 10 марта, десятки людей пришли на место вчерашнего теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.



На такую акцию израильтяне пришли, чтобы помолиться за выздоровление троих раненых в нападении.



Как сообщил ранее директор больницы "Ихилов" Рони Гамзо, состояние тяжелораненых пациентов улучшилось.



Мужчина, который был в критическом состоянии после атаки, сегодня пришел в себя. Пуля попала ему в позвоночник.

