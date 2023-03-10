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Теракт на Дизенгоф: десятки пришли помолиться
10.03.2023 19:08 Алина Груднева

Теракт на Дизенгоф: десятки пришли помолиться

Вечером, 10 марта, десятки людей пришли на место вчерашнего теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

На такую акцию израильтяне пришли, чтобы помолиться за выздоровление троих раненых в нападении.

Как сообщил ранее директор больницы "Ихилов" Рони Гамзо, состояние тяжелораненых пациентов улучшилось.

Мужчина, который был в критическом состоянии после атаки, сегодня пришел в себя. Пуля попала ему в позвоночник.
 

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