



Теракт 11 сентября: 21 год спустя

Сегодня, 11 сентября, исполняется ровно 21 год с момента одного из самых массовых терактов в истории.



11 сентября 2001 года террористы-смертники направили четыре самолета на Башни Близнецы в Нью-Йорке и Пентагон.



В результате терактов погибли 2 977 человек, еще 24 были признаны пропавшими без вести.



Последствиями этих терактов стали акты возмездия войск НАТО против "Аль-Каиды" и "Талибана" в Афганистане и Пакистане и интервенция американских войск и их союзников в Ирак, приведшая к свержению режима Саддама Хусейна.



