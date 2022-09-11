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Теракт 11 сентября: 21 год спустя
11.09.2022 11:01 Александр Юзовский

Теракт 11 сентября: 21 год спустя

Сегодня, 11 сентября, исполняется ровно 21 год с момента одного из самых массовых терактов в истории.

11 сентября 2001 года террористы-смертники направили четыре самолета на Башни Близнецы в Нью-Йорке и Пентагон.

 В результате терактов погибли 2 977 человек, еще 24 были признаны пропавшими без вести.

Последствиями этих терактов стали акты возмездия войск НАТО против "Аль-Каиды" и "Талибана" в Афганистане и Пакистане и интервенция американских войск и их союзников в Ирак, приведшая к свержению режима Саддама Хусейна.

 

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