



Температура в "Союзе МС-22" поднялась до 50 градусов

Температура в пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22" достигла 50 градусов Цельсия из-за аварии в системе охлаждения, сообщил РИА Новости информированный источник.



"Температура внутри "Союза" в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" пробуют различные способы ее снижения", — рассказал собеседник агентства.



Как сообщил ранее другой информированный источник, из-за аварии в системе терморегулирования приборы "Союза" могут выйти из строя. Он также отмечал, что запланированный на март следующего года запуск пилотируемого корабля "Союз МС-23" из-за поломки могут перенести на более ранний срок.



Накануне стало известно, что из-за повреждения внешней обшивки "Союза МС-22" произошла утечка из системы охлаждения приборно-агрегатного отсека.



Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики корабля. Кроме того, они подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за выявленной проблемы пришлось отменить выход российского экипажа в открытый космос. НАСА и "Роскосмос" сообщили, что угрозы МКС и рисков для людей нет.