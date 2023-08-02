



Тела пропавших дайверов обнаружены экспедицией на дне Большой голубой дыры

Большая голубая дыра — круглая карстовая воронка диаметром 318 метров, уходящая на глубину 124 метра, расположенная в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа.



Экспедиция, финансируемая британским миллиардером Ричардом Бронсоном, отправилась исследовать дно бездны, которая находится у берегов Белиза, Центральная Америка.\



Результаты экспедиции, начавшейся в 2018 году, в последние дни стали вирусными. На дно дыры была отправлена ​​специальная подводная лодка для ее картирования.



Эрика Бергман, один из исследователей экспедиции, рассказала, что они обнаружили на дне ямы груды пластикового мусора, фотоаппаратуру, которая, по-видимому, была утеряна дайверами, и даже несколько человеческих трупов. Тела, по-видимому, принадлежат трем дайверам, потерявшимся в Большой голубой дыре несколько лет назад.



Бергман рассказала, что можно было увидеть разных животных на высоте до 90 метров ниже уровня моря, в том числе черепах, кораллы и даже акул. По ее словам, придонные слои воды бедны кислородом из-за толстого слоя сероводорода, поэтому ниже отметки в 90 метров они не обнаружили живых морских обитателей.



"Мы нашли на дне панцири крабов, которые упали и задохнулись", — сказала Бергман.



"Мы также нашли место последнего упокоения нескольких человек и сообщили правительству Белиза, где их можно найти. Мы пришли к выводу, что нет смысла пытаться собрать останки тел. Там очень темно и очень спокойно, поэтому мы решили их не трогать", — отметил Бергман.



Исследователи также обнаружили на дне сталактиты — доказательство того, что бездна когда-то была пещерой над уровнем моря. По оценкам, Большая голубая дыра погрузилась в воду в конце последнего ледникового периода, после того как поднялся уровень моря. Это место существует не менее десятков тысяч лет, но оно не останется навсегда. Эксперты утверждают, что каждый день на дно падает песок и лишь вопрос времени, когда один из бортов рухнет и закроет дыру.



