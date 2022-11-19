



Телохранитель Бен-Гвира ранен во время драки с поселенцами в Хевроне

Один из телохранителей депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира был ранен в драке с поселенцами в Хевроне в пятницу вечером, когда тысячи израильтян-евреев совершали ежегодное традиционное паломничество в Пещеру Патриархов в Иудее.



Раненый охранник был отправлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. Подробной информации о его состоянии не поступало.



12-й канал сообщил, что драка началась из-за употребления алкоголя участниками и после словесной перепалки между двумя группами.



Драка произошла во время традиционных мероприятий, посвященных ежегодному чтению Торы, когда библейский Авраам купил место в Хевроне, Гробницу Патриархов, чтобы похоронить свою жену Сару.



Тысячи израильтян-евреев проводят Шаббат в Хевроне, чтобы посетить это место. Уникально то, что Хеврон находится под общим израильско-палестинским контролем, при этом Палестинская администрация контролирует около 80% города, а Израиль — остальные 20%, где сотни еврейских поселенцев живут в нескольких анклавах.



Вв выходные дни полиция усиленно патрулирует город и перекрывает некоторые улицы для движения транспорта.



Бен-Гвир живет в поселении Кирьят-Арба на окраине Хеврона.



По словам правозащитной группы "Еш Дин", на место прибыло большое количество солдат и полиции, чтобы разогнать поселенцев, но они не производили арестов.