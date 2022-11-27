



Тело Владимира нашли в морозилке, жена арестована

Правоохранительные органы Бразилии арестовали 40-летнюю женщину по подозрению в убийстве мужа. Клаудия Таварес Хоеклер подозревается в убийстве своего мужа, Владимира Хоеклера, после того, как тот в течение многих лет издевался над ней. Тело 52-летнего мужа было найдено в морозильной камере их дома в городе Ласердополис, в штате Санта-Катарина, на юге Бразилии.



По предварительным данным, убийство произошло 13 ноября, а через день родственники жертвы уже заявили властям об исчезновении Владимира, который не пришел на работу и никто не смог с ним связаться. Через пять дней его тело было обнаружено у него дома, а Хоеклер сдалась полиции в прошлый понедельник.



Детективы расследуют это дело как убийство и считают, что жертва умерла в результате удара тупым предметом по задней части шеи. Хоеклер тем временем рассказала следствию, что за 23 года брака с мужем она стала жертвой физического, сексуального и психического насилия.



"Он не позволял мне ничего делать, у меня просто не было собственной жизни", - сказала она следователям полиции. "Я не могла гулять с друзьями. Каждый раз, когда я шла стричься, мне приходилось выходить с мокрыми волосами, потому что он злился на меня за то, что я так долго укладываю волосы".