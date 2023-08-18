



Тело разорвало на куски: мужчина прыгнул с крыши роскошного отеля на Манхэттене

По данным полиции, неизвестный мужчина, одетый в пижаму, прыгнул с высоты 230 метров и разбился насмерть. Инцидент произошел на Манхэттене вскоре после 9 часов вечера в четверг, 17 августа. Полиция считает, что мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с крыши роскошного отеля Mandarin Oriental в районе Колумбус-Серкл.



Источники в полиции сообщили, что мужчина, который, похоже, не был гостем отеля и перед прыжком поднялся на служебном лифте на крышу. По словам источников, он ударился о стеклянный козырек над входом в отель, в результате чего его тело разорвало на части. Одна рука жертвы была найдена на другой стороне улицы на строительных лесах.



По информации, предоставленной полицией, других пострадавших нет, и в настоящее время нет подозрений в совершении преступления.



Стандартный номер с видом на Центральный парк в знаменитом отеле Mandarin Oriental может стоить более 1195 долларов. Отель расположен на верхних 19 этажах 55-этажного небоскреба Deutsche Bank Center, в котором также проживают "сливки" голливудской элиты. Актриса Синтия Никсон, модель Жизель Бюндхен и музыкант Джей-Зи — лишь некоторые из знаменитостей, которые когда-то владели апартаментами в башне, расположенной на "улице миллиардеров".

