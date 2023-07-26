



Тело пропавшего фермера было найдено внутри огромного крокодила

В Малайзии тело пропавшего 60-летнего фермера Адди Бангса было найдено в брюхе огромного 4-метрового крокодила, которого местные жители разрезали на части на глазах у его испуганной семьи, сообщает The Sun.



Пожилой мужчина числился пропавшим без вести четыре дня, прежде чем сотрудники Департамента дикой природы штата Сабах положили конец трагическим поискам, вскрыв живот большой рептилии. Останки фермера извлекли и сложили в пакет.



Начальник пожарно-спасательной станции Тавау Джемишин Уджин подтвердил, что члены семьи погибшего присутствовали при вскрытии живота крокодила. В ходе дальнейшего расследования подтвердилась личность жертвы, поскольку все части тела были найдены внутри существа.



Уджин заявил, что на четвертый день поисков Бангсы их команда получила информацию о том, что спасатели обнаружили самца крокодила, который, как предполагается, проглотил человека.



Дальнейшее расследование подтвердило факт обнаружения рептилии и ее причастность к гибели Бангсы. Животное было застрелено около 3 часов утра 22 июля, а его живот был вскрыт около 9 часов утра следующего дня, когда прибыли члены семьи.



Гигантская рептилия весила около 126 кг и имела длину более 4-метров. Поисковая операция завершилась в 11 часов утра после того, как тело жертвы было извлечено из желудка крокодила.



