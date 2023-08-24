



Тело Пригожина – в тверском морге, – видео

Тело основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, предположительно, был на борту рухнувшего частного самолета, уже находится в тверском морге.



Об этом сообщают российские СМИ, уточнив, что "вагнеровцы" и сторонники наемников уже прощаются со своим лидером по всей России, хотя официального подтверждения информации о его гибели до сих пор нет.



По словам источника в похоронном агентстве, тело уже проходит судмедэкспертизу, которая должна точно установить, Пригожин это или нет.



В первой половине дня, 24 августа, машины с телами прибыли к зданию бюро судебно-медицинских экспертиз в Твери. За изучение подробностей о крушении самолета взялся следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Иван Сибула.



