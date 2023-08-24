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Тело Пригожина – в тверском морге, – видео
24.08.2023 12:35 Алина Груднева

Тело Пригожина – в тверском морге, – видео

Тело основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, предположительно, был на борту рухнувшего частного самолета, уже находится в тверском морге.

Об этом сообщают российские СМИ, уточнив, что "вагнеровцы" и сторонники наемников уже прощаются со своим лидером по всей России, хотя официального подтверждения информации о его гибели до сих пор нет.

По словам источника в похоронном агентстве, тело уже проходит судмедэкспертизу, которая должна точно установить, Пригожин это или нет.

В первой половине дня, 24 августа, машины с телами прибыли к зданию бюро судебно-медицинских экспертиз в Твери. За изучение подробностей о крушении самолета взялся следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Иван Сибула.

 

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