



Тело Пригожина опознали по ампутированному пальцу

В тверском морге якобы опознали тело основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по ампутированному пальцу.



Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на свои источники.



Также якобы был опознан его правая рука Дмитрий Уткин по татуировкам и росту.



"По Петровичу сразу опознали, человек хорошо знал, как он выглядел. Девятого по татуировкам опознали. У всех осколочные ранения...", - сообщает источник в комментарии Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ.



Тем не менее, источники "Базы" утверждают, что информация является фейком, поскольку тела были настолько изуродованы в результате крушения самолета, что опознание невозможно. Утверждается, что биологические материалы были отправлены в Москву на генетическую экспертизу.