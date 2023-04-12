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Тело погибшего в Тель-Авиве туриста отправлено в Италию
12.04.2023 12:12 Алина Груднева

Тело погибшего в Тель-Авиве туриста отправлено в Италию

Во вторник, 11 апреля, в Италию доставили тело туриста, погибшего в результате теракта в Тель-Авиве на прошлой неделе.

Гроб был отправлен из аэропорта Бен-Гурион в присутствии посла Италии Серджио Барбанти и представителей министерства иностранных дел.

В Риме его встретили родственники, а также министр иностранных дел Антонио Таяни.

Адвокат из Рима Алессандро Парини был убит в прошлую пятницу, когда в толпу туристов влетела на большой скорости машина. Еще семь человек получили ранения.

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