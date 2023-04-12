



Тело погибшего в Тель-Авиве туриста отправлено в Италию

Во вторник, 11 апреля, в Италию доставили тело туриста, погибшего в результате теракта в Тель-Авиве на прошлой неделе.



Гроб был отправлен из аэропорта Бен-Гурион в присутствии посла Италии Серджио Барбанти и представителей министерства иностранных дел.



В Риме его встретили родственники, а также министр иностранных дел Антонио Таяни.



Адвокат из Рима Алессандро Парини был убит в прошлую пятницу, когда в толпу туристов влетела на большой скорости машина. Еще семь человек получили ранения.