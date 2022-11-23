



Тело израильтянина, погибшего в ПА, похищено из больницы в Дженине

Тело молодого израильтянина, погибшего вчера в автокатастрофе на территории Палестинской автономии, было похищено из больницы в Дженине вооруженными людьми.



Израиль требует его возвращения. Молодой человек въехал вчера в район города Дженин вместе с другим гражданином через контрольно-пропускной пункт Гильбоа. Они попали в серьезную аварию и были доставлены в больницу в Дженине для оказания медицинской помощи, где один из них скончался от полученных травм.



Его друг, второй пострадавший, был доставлен на лечение в Израиль в тяжелом состоянии. Бригады Аль-Аксы, похитившие тело, опубликовали его имя в Твиттере.