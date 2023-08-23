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Telegram-каналы Пригожина: самолет босса сбит российской ПВО
23.08.2023 20:48 Алина Груднева

Telegram-каналы Пригожина: самолет босса сбит российской ПВО

Telegram-каналы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина озвучили свою версию относительно крушения самолета в Тверской области.

Утверждается, что бизнес-джет "Embraer Legacy 600" с регистрационным номером RA-02795 был сбит огнем из ПВО, подведомственной минобороны РФ в Бологовском районе.

По словам местных жителей, до крушения самолета они слышали два звука взрыва, характерные для работы ПВО.

"Это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев", - пишут паблики.

Ранее в СМИ также озвучили версию о том, что самолет потерпел крушение в результате "теракта".

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