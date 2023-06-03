



Тела солдат на границе нашли через 5 часов после последнего контакта с ними

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала новые подробности об инциденте на египетской границе.



ЦАХАЛ сообщил, что сержант Лия Бен Нун и находившийся с ней солдат в последний раз вышли на связь около 04:15, а их тела были обнаружены в 09:00, почти пять часов спустя, после того, как они были застрелены египетским полицейским.



По данным ЦАХАЛа, террорист застрелил бойцов около 06:30. Их тела были найдены на расстоянии нескольких метров друг от друга, а не десятков метров, как первоначально предполагал ЦАХАЛ, и из результатов первоначального расследования можно понять, что они не стреляли из своего оружия.

