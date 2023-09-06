



Тела двух расстрелянных мужчин обнаружены в оливковой роще в Галилее





Тела двух мужчин в возрасте около 30 лет были найдены сегодня, 5 сентября, после того, как, по всей видимости, были застрелены в автомобиле в оливковой роще вблизи поселения Абу Санан в Галилее, недалеко от дороги №8721.



Прибывшие на место происшествия бригады MDA обнаружили, что они не подают признаков жизни, и были вынуждены констатировать их смерть. Недалеко от места происшествия был обнаружен подожженный автомобиль.



"Когда мы прибыли на место происшествия, нас привели в оливковую рощу, расположенную недалеко от дороги", - рассказал медик скорой помощи Амин Суаед из MDA. "Мы увидели в машине двух 30-летних мужчин без сознания, с огнестрельными ранениями, мы провели медицинское обследование, они не подавали признаков жизни, и все, что мы смогли сделать, это констатировать смерть".