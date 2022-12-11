



Тела десятков мигрантов найдены на обочине дороги в Замбии

Тела 27 человек, предположительно мигрантов из Эфиопии, были "брошены" на обочину дороги в районе Нгверере к северу от столицы Замбии.



В полиции заявили, что люди, вероятно, задохнулись в пути. Об этом сообщает ВВС.



По словам представителя полиции Дэнни Мвале, один человек был доставлен в больницу.



"Наше предварительное расследование показывает, что в общей сложности 28 человек, все мужчины в возрасте от 20 до 38 лет, были брошены неизвестными в Минвуд Нхоси вдоль дороги Чиминука в районе Нгверере", - заявили в полиции.



Правоохранители считают, что мигранты являются гражданами Эфиопии на основании найденных у них документов, удостоверяющих личность.