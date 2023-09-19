



Тель-авивский доктор арестован за попытку контрабанды наркотика изнасилований



Врач, работающий в одной из больниц в центре Израиля, был арестован по подозрению в ввозе из-за границы наркотика для изнасилования, сообщает 12-й канал израильского ТВ. Арест был произведен после того, как таможенники обнаружили подозрительные пузырьки и привлекли полицию, которая начала расследование, провела обыск в его доме и обнаружила там различные наркотики. Суд отпустил его под домашний арест.



Расследование было начато после того, как в полицию поступило сообщение из таможни. Первичная экспертиза показала, что речь идет о наркотике изнасилований, поэтому был выдан ордер на обыск по его адресу. В ходе обыска было изъято 8 ампул с наркотиком для изнасилования, экстази, марихуана, "Доктор", галлюциногенные грибы и кетамин. Врач был арестован, а в суде его защитник пытался оправдать наличие одного из наркотиков тем, что это был "гель для снятия ресниц", который его подзащитный использовал сам, переодеваясь в женскую одежду.



Полиция просила продлить срок содержания под стражей на 5 дней, но суд постановил отпустить врача под домашний арест на под залог, с запретом на любые контакты с другими фигурантами дела в течение месяца и обязательство являться в полицейский участок по первому требованию.

