



Тель-Авив: женщину столкнули с крыши



Полиция арестовала родственника 61-летней жительницы Тель-Авива, которая упала насмерть с крыши своего жилого дома и разбилась насмерть.



Женщина поднялась на крышу, чтобы починить солнечный нагреватель. Страховая компания пострадавшей, расследовавшая дело, заподозрила, что это был не несчастный случай - и подключила к делу полицию



Согласно подозрениям, женщина поднялась на крышу, чтобы отремонтировать солнечный нагреватель, и ее родственник столкнул ее. Сегодня было разрешено опубликовать, что подразделение по борьбе с преступностью "Яркон" начало расследование около 3 месяцев назад после получения сообщения о предполагаемой смерти женщины, упавшей с крыши здания 26 апреля. Тело женщины было доставлено в Институт судебной медицины, и изучение обстоятельств ее смерти не вызвало никаких подозрений в преступлении.



Вчера был арестован родственник погибшей, 61-летний житель Тель-Авива.



На слушании, которое состоялось сегодня в мировом суде Тель-Авива, срок содержания подозреваемого под стражей был продлен на 6 дней. По просьбе защиты подозреваемого был издан запрет на публикацию данных подозреваемого и жертвы.