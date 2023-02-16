



Тель-Авив: женщина упала под поезд и погибла



Утром 16 февраля на железнодорожной станции Савидор в Тель-Авиве погибла 42-летняя женщина. Согласно показаниям пассажиров, она упала на рельсы после того, как потеряла сознание в результате медицинского инцидента, и была сбита проходящим поездом. Полиция прибыла на место происшествия и расследует обстоятельства инцидента. После серьезного происшествия возможны задержки в движении поездов в районе Тель-Авива.



Прибывшие на место происшествия медики обнаружили женщину без признаков жизни и констатировали ее смерть на месте. Парамедик МДА Аден Сионов, прибывший на место происшествия, сказал: "Нас привели к платформе, где была обнаружена женщина, сбитая поездом. Мы спустились на рельсы и провели медицинские тесты, у нее были очень серьезные травмы. К сожалению, нам пришлось констатировать ее смерть".



טרגדיה בתל אביב: אישה כבת 40 נהרגה לאחר שנפלה אל פסי הרכבת בתחנת סבידור מרכז, ככל הנראה בשל אירוע רפואי@SivanSisay pic.twitter.com/LEnTlD2V8e — כאן חדשות (@kann_news) February 16, 2023

Пассажиры, находившиеся на вокзале, были потрясены зрелищем. "Медицинские бригады оказали первую психологическую помощь нескольким прохожим, которые столкнулись с происшествием и страдали от беспокойства", - свидетельствует Игаль Бар Кама, медик из "Ихуд Хацала", прибывший на место происшествия.Около трех лет назад Тамар Финкельштейн, 19-летняя девушка, проходившая национальную службу, погибла в результате аналогичного несчастного случая недалеко от центрального вокзала в Иерусалиме. У нее случился эпилептический припадок, когда она стояла возле путей скоростного трамвая, упала между вагонами и погибла.