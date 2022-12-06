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Тель-Авив: школьник изнасиловал одноклассницу и продолжает учится с ней
06.12.2022 12:33 Аркадий Бочаровский

Тель-Авив: школьник изнасиловал одноклассницу и продолжает учится с ней

Ученик средней школы из Тель-Авива недавно был допрошен полицией по подозрению в изнасиловании ученицы - и возвращен на учебу вместе с предполагаемой жертвой в один класс. 

После подачи жалобы мальчик был допрошен и находился под домашним арестом в течение двух недель, но через неделю после окончания ареста было принято решение вернуть его в школу. 

В письме, направленном директором школы родителям учеников, говорится следующее: "Недавно сотрудникам школы стало известно о деликатном и сложном случае с участием учеников школы. Инцидент произошел за пределами школы и не в учебное время. В деле есть конфиденциальные детали и подробности, которые расследуются полицией".

Школа, в которой произошел инцидент, сообщила следующее: "Школа работает над тем, чтобы полностью разделить подозреваемого  и пострадавшую, чтобы они не учились в одном классе и на одних занятиях".

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