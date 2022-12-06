



Тель-Авив: школьник изнасиловал одноклассницу и продолжает учится с ней

Ученик средней школы из Тель-Авива недавно был допрошен полицией по подозрению в изнасиловании ученицы - и возвращен на учебу вместе с предполагаемой жертвой в один класс.



После подачи жалобы мальчик был допрошен и находился под домашним арестом в течение двух недель, но через неделю после окончания ареста было принято решение вернуть его в школу.



В письме, направленном директором школы родителям учеников, говорится следующее: "Недавно сотрудникам школы стало известно о деликатном и сложном случае с участием учеников школы. Инцидент произошел за пределами школы и не в учебное время. В деле есть конфиденциальные детали и подробности, которые расследуются полицией".



Школа, в которой произошел инцидент, сообщила следующее: "Школа работает над тем, чтобы полностью разделить подозреваемого и пострадавшую, чтобы они не учились в одном классе и на одних занятиях".