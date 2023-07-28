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Тель-Авив: пожилой посетитель ресторана подавился и попал в реанимацию
28.07.2023 16:27 Алина Груднева

Тель-Авив: пожилой посетитель ресторана подавился и попал в реанимацию

Днем, 28 июля, в одном из ресторанов Тель-Авива пожилой посетитель подавился и потерял сознание.

На место происшествия были вызваны медики для оказания помощи 90-летнему мужчине.

"Когда обнаружили 90-летнего мужчину без пульса и дыхания, после того, как он подавился в ресторане. Мы начали расширенные реанимационные операции", - сообщили в MADA.

C помощью специального оборудования из дыхательных путей были извлечены остатки пищи.

Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в больницу Ихилов.
 

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