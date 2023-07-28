Тель-Авив: пожилой посетитель ресторана подавился и попал в реанимацию
Днем, 28 июля, в одном из ресторанов Тель-Авива пожилой посетитель подавился и потерял сознание.
На место происшествия были вызваны медики для оказания помощи 90-летнему мужчине.
"Когда обнаружили 90-летнего мужчину без пульса и дыхания, после того, как он подавился в ресторане. Мы начали расширенные реанимационные операции", - сообщили в MADA.
C помощью специального оборудования из дыхательных путей были извлечены остатки пищи.
Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в больницу Ихилов.