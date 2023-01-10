



Тель-Авив: на вокзале задержали женщину за "антиправительственную рубашку"

В Тель-Авиве при входе на вокзал задержали женщину, на которой была "антиправительственная рубашка".



Это произошло во вторник, 10 января.



Охранник предупредил ее о том, что такая одежда является провокативной. На вопрос о том, запрещено ли носить рубашки в поддержку Биньямина Нетаниягу, он ответил: "Да, однозначно". Израильские железные дороги прокомментировали инцидент.



"Запрещено проводить демонстрации или входить на вокзалы с любыми предметами протеста, включая знаки, флаги и т. д. По этой причине пассажирку попросили подождать несколько минут, пока охранник посовещается с персоналом, который впоследствии одобрил ее вход", - сказано в заявлении.

