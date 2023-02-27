



Тель-Авив: на перекрестке Каплан произошли столкновения



Сотни демонстрантов вышли вечером, 27 февраля, на акцию протеста в Тель-Авиве против ночных беспорядков в Хавара.



По данным израильских СМИ, протестующие размахивали палестинскими флагами и держали плакаты с призывами против "оккупации".



Когда полиция попыталась расчистить дорогу на перекрестке Каплан, произошли столкновения. Информация о задержаниях пока что не поступала.



פינוי אלים של צומת קפלן בהפגנה נגד הפוגרום בחווארה אמש pic.twitter.com/fn6tvSYbWH — Matan Golan (@MatanGolanPhoto) February 27, 2023