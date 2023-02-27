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Тель-Авив: на перекрестке Каплан произошли столкновения
27.02.2023 20:46 Алина Груднева

Тель-Авив: на перекрестке Каплан произошли столкновения


Сотни демонстрантов вышли вечером, 27 февраля, на акцию протеста в Тель-Авиве против ночных беспорядков в Хавара.

По данным израильских СМИ, протестующие размахивали палестинскими флагами и держали плакаты с призывами против "оккупации".

Когда полиция попыталась расчистить дорогу на перекрестке Каплан, произошли столкновения. Информация о задержаниях пока что не поступала.
 

Ранее сообщалось, что один мужчина задержан по подозрению в распылении перцового баллончика. Также задержан подросток, который попытался вырвать у демонстранта палестинский флаг и ударил протестующего.
 

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