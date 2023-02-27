Тель-Авив: на перекрестке Каплан произошли столкновения
Сотни демонстрантов вышли вечером, 27 февраля, на акцию протеста в Тель-Авиве против ночных беспорядков в Хавара.
По данным израильских СМИ, протестующие размахивали палестинскими флагами и держали плакаты с призывами против "оккупации".
Когда полиция попыталась расчистить дорогу на перекрестке Каплан, произошли столкновения. Информация о задержаниях пока что не поступала.
Ранее сообщалось, что один мужчина задержан по подозрению в распылении перцового баллончика. Также задержан подросток, который попытался вырвать у демонстранта палестинский флаг и ударил протестующего.
פינוי אלים של צומת קפלן בהפגנה נגד הפוגרום בחווארה אמש pic.twitter.com/fn6tvSYbWH— Matan Golan (@MatanGolanPhoto) February 27, 2023