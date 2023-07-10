



Тель-Авив: на перекрестке Ха-Шалом машина насмерть сбила пешехода

40-летний пешеход погиб сегодня, 10 июля, после того, как его сбил автомобиль на шоссе №20 близ перекрестка Ха-Шалом в Тель-Авиве. Команды MADA, вызванные на место происшествия, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу "Ихилов".



В больнице были вынуждены констатировать его смерть. Полиция начала расследование обстоятельств дела.





Вчера вечером 23-летний мужчина получил травмы после того, как влетел в разделительное ограждением в Ришон Ле-Ционе. Несколькими часами ранее 42-летний мотоциклист получил травмы средней тяжести в результате столкновения с автомобилем в Ришон Ле-Ционе.

