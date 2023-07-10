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Тель-Авив: на перекрестке Ха-Шалом машина насмерть сбила пешехода
10.07.2023 06:48 Аркадий Бочаровский

Тель-Авив: на перекрестке Ха-Шалом машина насмерть сбила пешехода

40-летний пешеход погиб сегодня, 10 июля,  после того, как его сбил автомобиль на шоссе №20 близ перекрестка Ха-Шалом в Тель-Авиве. Команды MADA, вызванные на место происшествия, оказали ему первую  медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу "Ихилов".

В больнице были вынуждены констатировать его смерть. Полиция начала расследование обстоятельств дела.


Вчера вечером 23-летний мужчина получил травмы после того, как влетел в разделительное ограждением в Ришон Ле-Ционе. Несколькими часами ранее 42-летний мотоциклист получил травмы средней тяжести в результате столкновения с автомобилем в Ришон Ле-Ционе.
 

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