



Тель-Авив: грабитель думал, что если спрячет одежду под стол его не поймают



Около двух недель назад 35-летний грабитель приехал рано утром на электровелосипеде и в мотоциклетном шлеме в продуктовый магазин в районе Кфар-Шалем в Тель-Авиве. Обвиняемый вошел в продуктовый магазин, осмотрелся и вышел, примерно через 15 минут вернулся, вошел в продуктовый магазин, подошел к продавцу, стоявшему у кассы, и, стал угрожать ему: "Отдай мне деньги, у меня есть пистолет". Продавец отдал ему 650 шекелей из кассы, и обвиняемый на велосипеде скрылся в своей квартире в районе Ха Тиква.



Менее чем через час полиции удалось выследить грабителя и прибыть в его квартиру. Пока полицейские стояли у двери и ждали пока он откроет, обвиняемый снял с себя одежду, разбросал ее по дому и спрятался под обеденным столом в одних трусах. После того как полиция вошла в дом, подозреваемый был найден - как и его одежда, в которой он был во время ограбления.



На первом допросе он отрицал свою причастность к ограблению и утверждал, что находился в квартире весь вечер, пока его не арестовали. Затем он изменил свою версию, заявив, что поехал на велосипеде в ближайший киоск, чтобы купить сигареты. Он объяснил, что скрывался от полиции, потому что собирался употребить наркотики, а то, что он был голым, объяснил тем, что в это время был со своей девушкой.



Когда сотрудники полиции показали ему фотографии с места происшествия, на которых он был изображен в одежде, найденной в квартире, он отрицал, что это он, а затем заявил о своем праве хранить молчание. Полицейские отправили одежду на экспертизу, которая обнаружила следы ДНК обвиняемого.

