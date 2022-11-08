



Тель-Авив: автобус врезался в дом на улице Леванда



Автобус врезался в электрический столб и здание на улице Леванда в Тель-Авиве



25-летняя женщина получила травмы. Медики MDA и парамедики оказали ей медицинскую помощь на месте и эвакуировали ее в городскую больницу Ихилов в легком состоянии с ушибами верхней части тела.



Медик Янке Зайда, прибывший на место происшествия на мотоцикле MDA, сказал: "Когда мы оказались на улице, мы увидели, что автобус врезался в электрический столб и здание, и первое, что мы подумали, что это очень серьезная и, не дай Бог, смертельная авария. Подходить к этому месту было опасно из-за электрических проводов и погнутого столба, и электрическая компания прибыла на место происшествия, чтобы справиться с опасностью и предотвратить поражение током."



תאונה חריגה



תל אביב: אוטובוס התנגש בבניין ובעמוד חשמל ברחוב לבנדה; פצועה קל כבת 25 פונתה לבית החולים איכילוב בעיר. pic.twitter.com/S88mBRde18 — כל החדשות בזמן אמת 🟢Saher (@Saher95755738) November 7, 2022

"Чудесным образом 2 пассажира автобуса получили лишь незначительные травмы и самостоятельно покинули автобус через заднюю дверь. Мы поместили их в машину скорой помощи для медицинского осмотра. Одна из пострадавших, 25-летняя женщина, получившая травму верхней части тела, была доставлена в больницу в стабильном состоянии.", - добавил он.