



Тель-Авив: арестован бизнесмен за вымогательство и стрельбу по домам

Полиция арестовала 57-летниго бизнесмена из Тель-Авива по подозрению в вымогательстве путем угроз и стрельбы в населенном пункте.



Задержание состоялось 18 января по итогам секретного расследования.



По версии следствия, мужчина стоял за недавними обстрелами домов в Тель-Авиве. Сегодня, во второй половине дня подозреваемого доставят в суд Ришон ле-Циона на слушание по вопросу о продлении срока его содержания под стражей.



"Мой клиент в полном шоке от ареста. Я считаю, что в конце концов выяснится, что следственный отдел ошибся, и, соответственно, он будет отпущен", - сказал его адвокат.

