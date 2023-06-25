



Техника "Вагнера" повредила более 10 км² дорог в Ростове-на-Дону

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону․ Об этом заявил мэр города Алексей Логвиненко. Его слова приводят РИА Новости.



По словам градоначальника, в воскресенье утром коммунальные службы навели порядок возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, убрали мусор возле цирка и на улицах в центре Ростова-на-Дону.



"По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский", – сообщил Логвиненко.



Он отметил, что коммунальщики сегодня приступят к ремонту дорог, работы планируется выполнить за два дня.



