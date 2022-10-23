



Тегеран: хакеры взломали сервер ядерной программы

Агентство по атомной энергии Ирана сообщило в воскресенье, 23 октября, что сервер электронной почты, принадлежащий одной из его дочерних компаний, был взломан иностранным государством, и что часть информации, хранящейся на сервере, была опубликована в Интернете. Об этом сообщили государственные СМИ Ирана.



Иранская группа хакеров под названием "Черная река" вчера вечером опубликовала сообщение в Twitter, взяв на себя ответственность за слив в интернет секретной информации, полученной в результате взлома иранских серверов, связанных с ядерной программой.



Хакеры заявили, что это акция в поддержку иранских протестующих, которые более месяца протестуют против правления аятолл, и закончили свой твит словами: "Во имя Махсы Амини. Женщины — жизнь и свобода".



Опубликованная информация включает в себя графики эксплуатации и управления различными частями ядерного реактора в Бушере, а также контракты, подписанные в рамках атомной разработки с иранскими и неиранскими сторонами.