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Татьяна Васильева
14.07.2023 19:39 Наталья Богинская

Татьяна Васильева попала в отделение интенсивной терапии

Актрису Татьяну Васильеву перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, артистка будет в течение суток находиться под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что актрису экстренно госпитализировали после жалоб на самочувствие. Татьяна Васильева была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Причиной ухудшения самочувствия артистки называли стресс.

Татьяна Васильева — советская и российская актриса, народная артистка РФ. Ее творческая карьера началась с Московского театра сатиры после окончания в 1969 году Школы-студии МХАТ, затем актриса сотрудничала с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского, Московской “Школой современной пьесы”. 

С 2015 года артистка служит в театре “Миллениум”. Актриса широко известна по фильмам “Самая обаятельная и привлекательная”, “Пеппи Длинныйчулок” и другим.

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