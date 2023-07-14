



Татьяна Васильева попала в отделение интенсивной терапии

Актрису Татьяну Васильеву перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал Mash.



По информации канала, артистка будет в течение суток находиться под наблюдением врачей.



Ранее стало известно, что актрису экстренно госпитализировали после жалоб на самочувствие. Татьяна Васильева была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Причиной ухудшения самочувствия артистки называли стресс.



Татьяна Васильева — советская и российская актриса, народная артистка РФ. Ее творческая карьера началась с Московского театра сатиры после окончания в 1969 году Школы-студии МХАТ, затем актриса сотрудничала с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского, Московской “Школой современной пьесы”.



С 2015 года артистка служит в театре “Миллениум”. Актриса широко известна по фильмам “Самая обаятельная и привлекательная”, “Пеппи Длинныйчулок” и другим.