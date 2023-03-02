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ТАСС: в брянской области идет бой с украинской ДРГ, взяты заложники
02.03.2023 11:42 Аркадий Бочаровский

ТАСС: в брянской области идет бой с украинской ДРГ, взяты заложники



Агентство ТАСС распространило сообщение следующего содержания: "Боестолкновение идет с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", - сказал собеседник агентства.

Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Также сообщается о шести заложниках". 

В Брянской области нескольких человек взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — уточнил собеседник агентства.

В социальных сетях также сообщается о захвате заложников в селе Сушаны.

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