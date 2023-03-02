



ТАСС: в брянской области идет бой с украинской ДРГ, взяты заложники





Агентство ТАСС распространило сообщение следующего содержания: "Боестолкновение идет с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.



"Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", - сказал собеседник агентства.



Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Также сообщается о шести заложниках".



В Брянской области нескольких человек взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.



"Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — уточнил собеседник агентства.



В социальных сетях также сообщается о захвате заложников в селе Сушаны.