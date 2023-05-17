



Таможня РФ обнаружила у пассажирки из Дубая радиоактивные крапленые карты

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили у пассажирки из Дубая игральные карты с повышенным в 440 раз радиационным фоном, сообщает пресс-служба ФТС России.



Нарушительницей оказалась гражданка Вьетнама, задержанная при попытке пронести опасный товар через "зеленый" коридор. В этот момент сработала система радиационного контроля "Янтарь".



В кармане плаща женщины нашли две крапленые колоды. С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40, а уровень излучения значительно превышает допустимый и является опасным для здоровья. Отмечается, что такие игральные колоды используют мошенники – спрятанный у человека дозиметр может сработать с близкого расстояния и идентифицировать определенную карту.



Опасные предметы изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, который находится в специальном изолированном помещении. Теперь колоды подлежит утилизации.