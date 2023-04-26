



Талибы ликвидировали организатора теракта в аэропорту Кабула

“Талибан” убил боевика ISIS-K, который был “вдохновителем” теракта в международном аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого во время хаотичной эвакуации Соединенных Штатов из страны погибли 13 американских военнослужащих и десятки мирных жителей, заявили официальные лица США во вторник.



Взрыв произошел 26 августа 2021 года, когда военные США пытались помочь американцам и афганцам бежать от хаотических последствий захвата власти талибами, и усугубил чувство поражения Америки после 20 лет войны.



”Он был ключевым должностным лицом ISIS-K, непосредственно участвовавшим в планировании операций, таких как Abbey Gate, и теперь он больше не может планировать или проводить нападения”, – заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, имея в виду вход Abbey Gate в Кабульский аэропорт, где произошел взрыв. Фамилию боевика он не назвал.



Афганский филиал ISIS-K является врагом Талибана. Его боевики впервые появились на востоке Афганистана в 2014 году, а затем проникли и в другие районы.