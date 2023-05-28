



Талибан объявил войну Ирану - СМИ

Талибан объявил войну Ирану, об этом сообщил лидер Талибана Абдулхамид Хорасани, передают международные СМИ. По информации журналистов, на границе Афганистана и Ирана начались бои. Боевики Талибана подтягиваются к территории Ирана. Уже убито несколько военных.



Конфликт разразился за права на воду на афганской границе. Река Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Сейчас провинция Систан переживает засуху, и Иран обвиняет талибов в строительстве новых дамб на реке и перенаправлении воды.



Накануне талибы атаковали пограничный пункт Ирана. Лидеры Талибана заверили, что если "старейшины позволят", то они готовы начать джихад и "завоевать Иран".



