



Таксисту, изнасиловавшему туристку, предъявили обвинения

Водителю такси было предъявлено обвинение в изнасиловании и непристойных действиях в отношении 19-летней туристки.



28-летний житель Иерусалима Мухаммад Бархат совершил предполагаемые действия, оказывая услуги такси, сообщает Ynet.



В ходатайстве прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей было написано: "Обвиняемый воспользовался тем, что истица была молодой туристкой в ​​состоянии алкогольного опьянения, зная, что она должна покинуть страну примерно через неделю".