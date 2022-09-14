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Таксисту, изнасиловавшему туристку, предъявили обвинения
14.09.2022 17:12 Ольга Белозерова

Таксисту, изнасиловавшему туристку, предъявили обвинения

Водителю такси было предъявлено обвинение в изнасиловании и непристойных действиях в отношении 19-летней туристки. 

28-летний житель Иерусалима Мухаммад Бархат совершил предполагаемые действия, оказывая услуги такси, сообщает Ynet.

В ходатайстве прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей было написано: "Обвиняемый воспользовался тем, что истица была молодой туристкой в ​​состоянии алкогольного опьянения, зная, что она должна покинуть страну примерно через неделю". 

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