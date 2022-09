Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение

В воскресенье, 18 сентября, у берегов Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.

По данным Reuters, на японском острове Миякодзима объявлена угроза цунами.

Из-за мощных подземных толчков разрушены некоторые дома. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Earthquake in Taiwan!



📍 The horror moments of the earthquake in #Taiwan ) from the motorcycle camera 📹⬇️#Taiwan #earthquake #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/P0Wr6XeJlI