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Тайное расследование в отношении мэра Петах-Тиквы велось три года
15.08.2022 09:55 Ольга Белозерова

Тайное расследование в отношении мэра Петах-Тиквы велось три года

13-му каналу израильского ТВ стало известно, что тайное расследование в отношении мэра Петах-Тиквы Рами Гринберга велось в течение трех лет.

Как сообщается, уже в 2019 году был собран материал против Рами Гринберга и его людей, и даже велась прослушка подозреваемых. 

Напомним, что Рами Гринберга подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в отмывании денег и сговоре с целью совершения преступления. Он был арестован на прошлой неделе.

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