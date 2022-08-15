



Тайное расследование в отношении мэра Петах-Тиквы велось три года

13-му каналу израильского ТВ стало известно, что тайное расследование в отношении мэра Петах-Тиквы Рами Гринберга велось в течение трех лет.



Как сообщается, уже в 2019 году был собран материал против Рами Гринберга и его людей, и даже велась прослушка подозреваемых.



Напомним, что Рами Гринберга подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в отмывании денег и сговоре с целью совершения преступления. Он был арестован на прошлой неделе.