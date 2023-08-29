



Тайная квартира в Кирьят-Яме: как нашли американских девочек



Израильские СМИ публикуют новые подробности о том, как нашли американских девочек, похищенных на прошлой неделе их матерью в Израиле.



По данным портала mako, вчера вечером, 28 августа, мать и девочки были замечены в районе Гедеры и сообщил об этом адвокатам Шаю и Лирону Охман, которые представляют интересы отца. Информация также дошла до полиции, и она начала активные поиски и попытки разыскать мать и ее дочерей.



Есть подозрение, что мать поняла, что полиция следит за ней, и поехала в Кирьят-Ям. Там она спряталась на тайной квартире и оставалась там до тех пор, пока сотрудники отдела по борьбе с тяжкими преступлениями полицейского участка Явне не застали ее врасплох посреди ночи. Полиция арестовала ее по подозрению в похищении, и она находится под следствием. Вчера была арестована бабушка девочек по подозрению в том, что она знала о планах своей дочери похитить их.



Сегодня в три часа ночи девочки были найдены и доставлены в полицейский участок, где отец встретился с ними. Присутствующие охарактеризовали встречу как очень волнительную. "Это большое чудо, что они остались живы. Я очень счастлив. Вчера я и мои близкие простерлись на могилах праведников, мы несколько часов молились, чтобы полиция нашла их живыми и невредимыми, - повторяет отец, - я был очень рад встретиться со своими детьми. Сейчас в мире нет никого счастливее меня".



Отец девочек, Офер, американский гражданин, получивший право опеки над дочерьми, подал заявление в полицию города Маалот на прошлой неделе после потери связи с ними и после тревожной переписки, свидетельствующей о том, что должно было произойти. Мать получила от суда в Пенсильвании разрешение на вывоз дочерей в Израиль, но с рядом ограничений, одно из которых - условие постоянного контакта с отцом.