



Тайфун в Южной Корее: повалены деревья, сорваны крыши, перекрыты автомагистрали

Сильный тропический шторм обрушился в четверг на прибрежные регионы Южной Кореи, принеся сильные дожди и ветер, который валил деревья, срывал крыши и превращал дороги в реки. Об этом сообщает АР.



По данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, пока не поступало сообщений о гибели или травмированиях, связанных со стихией.



Более 10 000 человек, преимущественно в южных прибрежных районах, были вынуждены эвакуироваться из своих домов, и ожидается, что это количество будет расти.



Власти перекрыли сотни автомагистралей, улиц и общественных парков и распространили текстовые сообщения об опасности, которую несет шторм "Канун", пришедший через несколько недель после того, как проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни, в результате которых погибло по меньшей мере 47 человек.



В южных частях уже выпало более 30 сантиметров осадков, и по состоянию на вторую половину дня четверга спасатели реагировали на растущее количество наводнений и оползней. После того, как утром ураган приземлился возле юго-восточного портового города Геоджо, в полдень дня он направился к юго-восточному внутреннему городу Тегу, немного уменьшив силу, с максимальной скоростью ветра 104 км/ч при скорости движения 38 км/ч.



Синоптики говорят, что "Канун" накроет страну интенсивными дождями и ветрами, медленно продвигаясь по Корейскому полуострову в течение нескольких часов, при этом его интенсивность будет сконцентрирована на густонаселенном столичном регионе Сеул, где проживает половина из 51-миллионного населения Южной Кореи. Ожидается, что сила шторма уменьшится, когда он перейдет на территорию Северной Кореи рано утром в пятницу, но синоптики говорят, что большая часть Сеула все еще будет ощущать его силу до обеда пятницы.



Со среды штормом вылило 35 см осадков в южных материковых городах Чханвон и Янсан. В Чханвоне спасатели использовали веревки для спасения пешеходов, оказавшихся в ловушке на огромных участках затопленных дорог, а также убирали оползни, образовавшиеся из грязи и мусора на автомагистрали.



В прибрежном Пусане, втором по величине городе Южной Кореи, ветер дул со скоростью 126 км/ч, а несколько автомагистралей были закрыты из-за наводнения. Спасатели убирали вырванные с корнями деревья, упавшие на дороги, разрушенные стены и заборы, выбитые окна и другие повреждения.

Более 350 авиарейсов было отменено, а почти 500 автомагистралей перекрыто. Паромное сообщение было прекращено, а более 60 000 рыболовных судов эвакуированы в порт.



Министр внутренних дел и безопасности Ли Санг-Мин приказал чиновникам строго ограничить доступ к прибрежным тропам, низменным прибрежным дорогам и туннелям подземных переходов, а также быстро эвакуировать жителей подвалов и домов, расположенных вблизи гор, в зонах риска.





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