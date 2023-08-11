



Тайфун в Китае: 29 погибших, 16 пропавших без вести - видео

По меньшей мере 29 человек погибли и 16 до сих пор числятся пропавшими без вести в результате наводнения в районе Хэбэй на Синае в результате тайфуна Доксури, который считается самым сильным на севере страны более чем за десятилетие.

⚡️Horrific scenes from china after a devastating flood pic.twitter.com/hiFTMnhElT — War Monitor (@WarMonitors) August 8, 2023

Firefighting drones in China.pic.twitter.com/FFEpffLOZp — The Spectator Index (@spectatorindex) August 9, 2023

Water levels reached a staggering depth of nearly 6 meters in ##Zhuozhou, #Hebei Province, as indicated by road signs.

It is estimated that it will take around a month for the water to recede in the #flood-impacted areas. #china #Doksuri #flooding #storm #TyphoonDoksuri #rain… pic.twitter.com/2tgruQHQpr — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 3, 2023

Уровень воды достиг ошеломляющей глубины почти 6 метров в Чжочжоу, провинция Хэбэй, о чем свидетельствуют дорожные знаки. По оценкам, потребуется около месяца, чтобы вода в пострадавших от наводнения районах отступила.