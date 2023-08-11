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Тайфун в Китае: 29 погибших, 16 пропавших без вести - видео
11.08.2023 07:46 Евгения Маркова

Тайфун в Китае: 29 погибших, 16 пропавших без вести - видео

По меньшей мере 29 человек погибли и 16 до сих пор числятся пропавшими без вести в результате наводнения в районе Хэбэй на Синае в результате тайфуна Доксури, который считается самым сильным на севере страны более чем за десятилетие.


Уровень воды достиг ошеломляющей глубины почти 6 метров в Чжочжоу, провинция Хэбэй, о чем свидетельствуют дорожные знаки. По оценкам, потребуется около месяца, чтобы вода в пострадавших от наводнения районах отступила.
 

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