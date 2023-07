Тайфун "Доксури" обрушился на Китай: в Пекине проводится массовая эвакуация

В Пекине проводится эвакуация в тысячах районов из-за проливных дождей, вызванных тайфуном "Доксури".



По данным Reuters, непогода достигла Китая в субботу, 29 июля.



По словам синоптиков, на страну обрушился один из самых мощных и разрушительных штормов за последние годы.



По данным Национальной метеорологической службы Китая, интенсивность тайфуна начала ослабевать, однако население все равно призывают соблюдать бдительность, особенно в районах повышенного риска, где уровень осадков может достигнуть 600 мм.



Из-за угрозы наводнения в Пекине запретили все спортивные мероприятия. Экстренные службы находятся в повышенной готовности.



