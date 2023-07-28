



Тайфун Доксури на Филиппинах: число жертв возросло до 13

Национальное агентство Филиппин по чрезвычайным ситуациям сообщило в пятницу, что число погибших в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном Доксури, возросло до 13 человек, еще 20 пропали без вести.



По данным Национального совета по снижению риска бедствий и управлению ими (NDRRMC), девять человек погибли в результате оползня в административном районе Кордильера, один в регионе Илокос на севере Филиппин, двое в центральной части Филиппин и один в провинции недалеко от Манилы.



Агентство добавило, что девять людей пропали без вести в административном районе Кордильеры и 11 в долине Кагаян, регионе на севере Филиппин.

Тайфун Доксури затронул более 500 000 человек в стране Юго-Восточной Азии. Более 29 000 перемещенных лиц все еще находятся в 479 временных убежищах.

Доксури, пятый циклон, обрушившийся на Филиппины в этом году. Несколько дней шли проливные дожди, что вызвало внезапные наводнения и оползни. Многие районы на главном острове Лусон все еще затоплены, хотя Доксури покинул Филиппины в четверг.



Представитель береговой охраны Филиппин контр-адмирал Армандо Балило заявил, что продолжаются поиски четырех сотрудников береговой охраны, пропавших без вести в среду, когда они направлялись спасать семь членов экипажа лодки, дрейфующей в водах у берегов провинции Кагаян.



Филиппины являются одной из стран, наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В среднем на страну-архипелаг приходится 20 тайфунов в год.

Rescue and clean-up operations have begun in the Philippines, after super typhoon Doksuri lashed the country. pic.twitter.com/OmqktZRcAf — South China Morning Post (@SCMPNews) July 27, 2023