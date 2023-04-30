



Таинственная смерть мотоциклиста в северном Тель-Авиве

Около 14:06 полиция получила сообщение от MADA о мотоциклисте, который был доставлен в больницу Ихилов в очень тяжелом состоянии после того, как попал в аварию на углу улиц Намир и Эйнштейн в северной части Тель-Авива.



Через несколько минут врачи констатировали смерть мужчины. При осмотре на на его теле было обнаружено огнестрельное ранение в ногу. По факту ранения полиция начала расследование в связи с подозрением, что в него сначала стреляли во время поездки, а затем он скончался в результате несчастного случая.



"Он был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть", - говорят медицинские чиновники. "В больнице также считают, что в него могли стрелять, а затем он перевернулся вместе с мотоциклом".