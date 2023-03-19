



Таиланд обвиняют в использовании принудительного труда обезьян для сбора кокосов

Немецкий производитель наборов для приготовления еды HelloFresh объявил, что перестанет использовать кокосовое молоко из Таиланда. Такое решение компания приняла после нового доклада организации “Люди за этичное обращение с животными” PETA, в котором утверждается, что в Таиланде продолжают использовать принудительный труд обезьян для сбора кокосов. Об этом пишет The Guardian.



Пресс-секретарь HelloFresh Эбби Дреер уточнила, что “из соображений предосторожности” компания перестанет закупать кокосовое молоко из Таиланда с конца 2023 года.



Крупные торговые сети еще несколько лет назад начали отказываться от продажи продуктов, для сбора которых использовался труд подневольных обезьян.

PETA начала расследование о возможной эксплуатации животных в декабре 2019 года. Защитники животных требуют от магазинов прекратить продажу кокосового молока, приготовленного из кокосовых орехов, для сбора которых используют обезьян.



В 2019 году представители PETA Asia посетили восемь ферм Chaokoh. По словам защитников животных, там заставляют свинохвостых макак собирать кокосы. Также были обнаружены несколько объектов для дрессировки обезьян и проведения соревнований по скоростному сбору кокосов. По данным зоозащитников, взрослый самец может собирать за день до тысячи орехов. При этом человек собирает в лучшем случае 80.



“Животные, многие из которых были незаконно пойманы еще детенышами, демонстрируют стереотипное поведение, свидетельствующее о тяжелом стрессе. Обезьян приковывают цепями к автомобильным шинам или запирают в клетках, в которых они с трудом могут повернуться”, – говорили представители PETA.



Эксперты PETA решили снова проверить таиландские фермы в 2020 году после заявлений производителей и правительства Таиланда об отказе от этой практики. Однако представители организации заявили, что макак все еще используют для сбора орехов, а компания Chaokoh – при поддержке посла Таиланда в США – говорит о некорректной системе аудита, чтобы ввести в заблуждение компании и потребителей о масштабах эксплуатации животных.

В ноябре 2022 года PETA представила новый отчет по итогам восьмимесячного расследования и заявила, что “повальное насилие” над обезьянами продолжается, а их труд в цепочке поставок скрывают.



Защитники животных опубликовали фото и видео, на которых сняты обезьяны, прикованные железными цепями. Расследователи рассказали, что один из поставщиков держал обезьян на цепи на земле среди грязи и мусора. По словам работника фермы, обезьян заставляют собирать кокосы в течение 10 лет, прежде чем их “отправят на пенсию”. В отчете также говорится, что во время тренировок их запугивают для подчинения. Защитники животных стали свидетелями того, как один из тренеров бьет обезьяну, дергает ее за шею, а затем бьет поводком.



По данным PETA, почти 40 тысяч продуктовых магазинов по всему миру отказались от поставок Chaokoh и других брендов.



"Но вместо того, чтобы работать над переходом к методам сбора урожая без обезьян – например, к посадке более низких деревьев, кокосы с которых легче собирать, – фермы, брокеры, производители и правительство Таиланда работают на то, чтобы ввести потребителей в заблуждение", — говорится в публикации.

