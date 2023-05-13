



Сьюзан Сарандон арестовали в Нью-Йорке за хулиганство

76-летнюю американскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Нью-Йорке во время акции протеста. Об этом пишет People.



Звезда Голливуда сражалась за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов. Протестующие требовали включения ресторанных работников в новый закон, который повышает минимальную заработную плату до 17 долларов в час. Кроме владелицы “Оскара” арестовали еще 7 активистов. Группа скандировала лозунги и попыталась развесить баннер в вестибюле Капитолия, прежде чем их арестовали за хулиганство.



Известно, что Сарандон поддерживает движение "Единая справедливая заработная плата", которое борется за права работников разных отраслей, и уже была задержана во время протестов "Женщины не подчиняются" в 2018 году . В своем выступлении Сарандон отметила важность достойной оплаты труда и уважения к работникам, получающим чаевые.



Часть ее поклонников считают ее аресты провокацией. Однако, Сьюзен Сарандон считает, что действует правильно, отдавая свой голос в защиту прав работников. Она использует свое влияние и популярность, чтобы “привлечь внимание к социальным проблемам и помочь изменить мир к лучшему”.



Несмотря на активную общественную жизнь, Сьюзен Сарандон продолжает сниматься в кино. Совсем недавно она закончила работу над фильмом "Возможно, я согласна" вместе с Дайан Китон, Уильямом Х. Мэйси, Ричардом Гиром и Эммой Робертс. А 18 августа в прокат выходит фильм "Синий Жук", где она сыграла героиню по имени Виктория Корд.